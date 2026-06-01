Cosa sta succedendo alla moda maschile nella Milano Fashion Week? - Parte Due

Durante la Milano Fashion Week, sono stati presentati numerosi capi di abbigliamento maschile con silhouette oversized, tessuti tecnici e colori vivaci. Le sfilate hanno mostrato un aumento di look ispirati agli anni ’80, con dettagli sportivi e elementi rétro. Sono stati anche protagonisti capi con stampe grafiche e materiali innovativi. La tendenza generale punta su un mix tra comfort e stile, con molte proposte che uniscono praticità e ricerca estetica.

Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta. Quando qualche settimana fa ho pubblicato su questa newsletter un articolo sullo stato attuale della Settimana della moda menswear di Milano, qualcuno ha commentato il post Instagram dedicato scrivendo una cosa del tipo: «Sarebbe bello sapere cosa ne pensano i diretti interessati». Chi sono io per dire di no a una richiesta del genere? Per questo, a margine dei CNMI Fashion Trust Grant, ho incontrato Carlo Capasa — Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana e trustee del Fashion Trust — per provare a dare un’ulteriore risposta alla domanda che dà il titolo anche a questa storia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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