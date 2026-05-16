Durante la Milano Fashion Week dedicata alla moda maschile sono stati presentati diversi capi e collezioni da parte di vari stilisti e brand. Sono stati osservati nuovi tagli, materiali innovativi e palette di colori che si sono alternate tra sfilate e presentazioni. Numerose aziende hanno mostrato proposte sia per la stagione in corso sia per le future tendenze. L’evento ha visto anche la presenza di buyer, giornalisti e influencer, tutti pronti a seguire le nuove proposte del settore.

Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta. È da un paio di stagioni che ho una teoria sul grande problema che sembra ormai affliggere la Milano Fashion Week maschile, ma prima di dirvela penso ci sia bisogno di una piccola introduzione. Giusto un paio di giorni fa la Camera Nazionale della Moda Italiana ha presentato il calendario della prossima settimana della moda milanese dedicata al menswear, in scena dal 19 al 23 giugno con un totale di sedici sfilate dal vivo, senza contare quelle digitali e tenendo conto del doppio show di Ralph Lauren il 19 giugno. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Cosa sta succedendo alla moda maschile nella Milano Fashion Week?

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Tutto il meglio della prima giornata della Milano Fashion Week Men's collection FW 26/27

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