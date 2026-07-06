Un conduttore televisivo ha parlato per la prima volta di uno scandalo che lo ha coinvolto, affermando di essere stato fatto sentire sporco per qualcosa di cui non si vergogna. Ha raccontato che senza il supporto del suo compagno, un imprenditore ed ex senatore, non sarebbe riuscito a superare il momento. Ha aggiunto che il suo partner aveva tutto il diritto di lasciarlo, ma invece gli è rimasto vicino ogni giorno.

Lui ce l’ha fatta anche grazie al suo compagno, l'imprenditore ed ex senatore Paolo Galimberti, «che aveva tutto il diritto di dirmi “arrivederci e grazie” e invece mi è rimasto accanto ogni giorno». A permettergli di resistere sono state «la mia coscienza, la fede, che arriva in soccorso quando la vita è più dura, e una garanzia economica che mi ha consentito di difendermi (.) Se non fossi stato una persona strutturata, se non avessi avuto il sostegno di pochissimi amici e il lavoro straordinario dei miei avvocati non ce l’avrei fatta». La volontà di isolarsi, spiega, è nata dall'esigenza «di non avere contatti con il mondo esterno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alfonso Signorini racconta per la prima volta lo scandalo: «Mi hanno fatto sentire sporco per qualcosa di cui non mi vergogno. Senza il mio compagno non ce l'avrei fatta»

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