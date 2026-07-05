Alfonso Signorini si è presentato all’Arena di Verona per firmare la regia dell’opera La Bohème, tornando in pubblico dopo lo scandalo legato alle chat intime sollevato da Fabrizio Corona. L’evento si è svolto senza ulteriori commenti da parte del conduttore, che ha deciso di riprendere le attività pubbliche senza esprimere rammarico o disapprovazione. La sua presenza è avvenuta in un momento di attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda.

Alfonso Signorini è riapparso in pubblico all’Arena di Verona per firmare la regia dell’opera La Bohème, interrompendo il silenzio seguito allo scandalo delle chat intime sollevato da Fabrizio Corona. Il giornalista ha respinto le accuse, difendendosi dai risvolti omofobi della gogna mediatica e confermando il suo definitivo allontanamento dal mondo della televisione per dedicarsi interamente alla musica e al teatro. Il ritorno di Alfonso Signorini a Verona La gogna mediatica e le denunce per il caso Corona Il sostegno degli ex gieffini dopo l'addio alla televisione Il ritorno di Alfonso Signorini a Verona Alfonso Signorini ha interrotto il lungo silenzio che ha fatto seguito al caso Corona e alla tempesta giudiziaria e mediatica scaturita dalla pubblicazione online di alcune chat intime a sfondo sessuale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Alfonso Signorini torna all'Arena di Verona dopo lo scandalo del caso Corona: "Rifarei tutto, non mi vergogno"

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Ritorno a sorpresa di Alfonso Signorini, la foto con gli ex gieffini

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