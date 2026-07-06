Alex Marquez lascia Ducati e firma un contratto pluriennale con KTM. Nel 2027 Pedro Acosta si unirà al team Ducati Lenovo accanto a suo fratello Marc. Marquez passa alla squadra austriaca, mentre Acosta sarà il nuovo compagno di squadra di Marc nel team Ducati. La notizia riguarda il cambio di piloti tra i due team per le stagioni future.

Pedro Acosta affiancherà nel 2027 suo fratello Marc nel team Ducati Lenovo, Alex Marquez ne prende il posto con un contratto pluriennale nel team ufficiale KTM, lasciando la Ducati stessa dopo quattro stagioni nel team satellite Gresini arricchite da quattro vittorie (tre nel 2025, una quest'anno) e culminate nel secondo posto nella classifica generale dello scorso anno. Campione del mondo della Moto3 nel 2014 e della Moto2 nel 2019, attualmente nono della classifica generale, il trentenne pilota di Cervera è alle prese con una stagione che si è fatta tutta in salita dopo il grave incidente di Barcellona. Per Alex si tratta in un certo seso di un ritorno a casa, o meglio alle origini. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Alex Marquez, Ducati addio: Junior riparte da KTM

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