Ducati riflette sull’impatto della partenza di Alex Marquez per KTM nel 2027

Ducati sta valutando le conseguenze della decisione di Alex Marquez di lasciare il team per trasferirsi a KTM nel 2027. La recente vittoria di Marquez al Gran Premio di Spagna ha attirato l’attenzione sulla sua carriera e sul suo ruolo nel campionato. La squadra italiana sta analizzando come questa scelta influenzerà la propria strategia futura e la composizione del team. La situazione è al centro delle discussioni tra gli addetti ai lavori.

"> La Vittoria di Alex Marquez al Gran Premio di Spagna. La vittoria di Alex Marquez al Gran Premio di Spagna rappresenta un prezioso rinvigorimento per Ducati, ma proviene da una fonte inaspettata: il pilota Gresini, che passerà a KTM nel 2027. Con un inizio di stagione 2026 al di sotto delle aspettative, la casa di Borgo Panigale si è trovata in difficoltà, specialmente con Marc Marquez alle prese con infortuni da tempi di test invernali, mentre Aprilia ha saputo trarre pieno vantaggio dalle circostanze nella fase iniziale della stagione. Alex Marquez, tuttavia, ha sottolineato che la situazione di Ducati non è solo legata all’assenza di suo fratello.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Ducati riflette sull’impatto della partenza di Alex Marquez per KTM nel 2027. Notizie correlate Leggi anche: Alex Marquez si è sentito trascurato da Ducati prima di scegliere il posto in KTM 2027. Leggi anche: Senna Agius e Alex Marquez insieme in KTM nel 2027: una coppia promettente. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: MotoGP Spagna, Marc Marquez parte in pole e vince una Sprint caotica a Jerez: griglia, classifica e lettura tecnica; Conseguenze drammatiche per Ducati a Jerez: Gigi Dall’Igna riflette sui risultati disastrosi. Ducati riflette sull’impatto della partenza di Alex Marquez per KTM nel 2027.La vittoria di Alex Marquez al Gran Premio di Spagna rappresenta un prezioso rinvigorimento per Ducati, ma proviene da una fonte inaspettata: il pilota Gresini, che passerà a KTM nel 2027. Con un iniz ... napolipiu.com Alex Marquez: Vittoria importante per Ducati e per me, nessuno ci avrebbe scommessoAlex Marquez torna a vincere e lo fa nella 'sua' Jerez, dove nel 2025 aveva conquistato il primo successo in MotoGP: Giovedì nessuno avrebbe messo un euro sulla nostra vittoria. Era molto importante ... sport.sky.it Misterhelmet Magazine. . Anche i migliori piloti sbagliano, ma la vera classe emerge nei momenti difficili. Alex Marquez dimostra un'incredibile genialità, cogliendo l'attimo e superando gli avversari con una manovra fulminea. Un talento che lascia il segno. #m - facebook.com facebook #MotoGP | Alex Marquez: "Abbiamo fatto una grande differenza. Ora dovremo ripeterci a Le Mans" x.com