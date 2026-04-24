Nel venerdì del Gran Premio di Jerez de la Frontera, Marco Bezzecchi si è posizionato terzo in classifica, ma con un divario evidente dai primi. Durante le sessioni di prove, ha evidenziato come i favoriti siano Alex Marquez e la Ducati. Bezzecchi ha dichiarato che il suo team si concentrerà su miglioramenti, senza fare riferimenti a strategie specifiche o altri aspetti. La pista ha mostrato un equilibrio ancora in fase di affinamento.

La giornata del venerdì a Jerez de la Frontera, appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP, ha restituito un quadro a due facce per Marco Bezzecchi: da un lato una classifica che lo premia con la terza posizione, dall’altro un distacco dalla vetta che racconta di un equilibrio ancora da perfezionare. Un bilancio sospeso, in cui la prestazione resta positiva ma lascia intravedere margini di lavoro evidenti, soprattutto sul passo con gomma soft al posteriore, elemento già critico in altre fasi della stagione. Il leader del Mondiale ha comunque sottolineato il valore della giornata, pur senza nascondere le difficoltà emerse nel confronto diretto con le Ducati.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Bezzecchi: “Alex Marquez e Ducati favoriti, noi pensiamo a migliorare”

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