Alessandra Mussolini ha commentato la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, affermando che il format non permette di essere autentici. Ha spiegato che, secondo lei, nel reality si sente di dover interpretare un ruolo diverso da quello reale. Mussolini ha anche confrontato questa esperienza con quella di Ballando con le stelle, sottolineando che in quest’ultimo programma si sente più vicina a sé stessa. Non sono state fornite altre precisazioni sui contenuti delle sue dichiarazioni.

Alessandra Mussolini ha rilasciato altre dichiarazioni dopo l'esperienza vissuta al Grande Fratello Vip che l'ha vista vincitrice. Intervistata dal settimanale Gente le hanno chiesto di mettere a paragone il percorso nella casa più spiata dagli italiani con l'esperienza fatta in passato a Ballando con le stelle. L'ex gieffina ha fatto sapere che nel programma di Milly Carlucci il pubblico non osserva h24 i concorrenti, quindi non è possibile mostrarsi per quello che si è realmente nella quotidianità. Tra le varie cose ha rivelato: "Ballando è una gara di ballo, hai un ruolo, è un talent puro. Non sei te stessa che vai in bagno, che parli, che cucini, che ti fai latte e miele alla sera e il porridge prima della trasmissione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Alessandra Mussolini fa un confronto tra il GF Vip e Ballando con le stelle: “Non sei te stessa”

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Grande Fratello Vip, choc tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini.

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