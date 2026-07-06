Ballando con le Stelle Alessandra Mussolini | Giuria? Non credo proprio accadrà
Alessandra Mussolini ha dichiarato che non ha intenzione di entrare nella giuria di Ballando con le Stelle nel 2026. Dopo le voci circolate sui possibili ruoli, l’ex politica ha chiarito di non considerare questa possibilità. La sua posizione è stata ribadita con fermezza, escludendo un coinvolgimento nel programma come giurata. Non ha fornito dettagli su eventuali altri progetti televisivi, ma ha confermato di non essere interessata a questa specifica funzione.
Alessandra Mussolini chiarisce il suo futuro televisivo dopo i rumors su Ballando con le Stelle 2026: il ruolo in giuria non sembra nei suoi piani e l'ipotesi viene ridimensionata con decisione. Alessandra Mussolini torna al centro del gossip televisivo dopo le indiscrezioni che la vorrebbero tra i possibili nuovi volti della giuria di Ballando con le Stelle. Ospite di Giada Di Miceli a Non Succederà Più su Radio Radio, l'ex politica ha commentato con cautela le voci circolate nelle ultime settimane, spegnendo gli entusiasmi. Nessuna conferma, anzi una posizione piuttosto netta che ridimensiona completamente l'ipotesi. La risposta di Alessandra Mussolini alle voci sulla giuria di Ballando Uno dei grandi enigmi di questa stagione televisiva - oltre a capire chi raccoglierà l'eredità di Federica Sciarelli a Chi l'ha visto? - riguarda la . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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Mussolini: «Ballando con le stelle senza Lucarelli è improbabile»
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Alessandra Mussolini frena sul ruolo in giuria a Ballando con le Stelle . x.com
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