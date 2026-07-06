Ballando con le Stelle Alessandra Mussolini | Giuria? Non credo proprio accadrà

Notizia in breve

Alessandra Mussolini ha dichiarato che non ha intenzione di entrare nella giuria di Ballando con le Stelle nel 2026. Dopo le voci circolate sui possibili ruoli, l’ex politica ha chiarito di non considerare questa possibilità. La sua posizione è stata ribadita con fermezza, escludendo un coinvolgimento nel programma come giurata. Non ha fornito dettagli su eventuali altri progetti televisivi, ma ha confermato di non essere interessata a questa specifica funzione.