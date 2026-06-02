Ubriachi alla guida e con in tasca droga e coltelli | denunce e sequestri tra Fidenza e Colorno

Notizia in breve

Tre automobilisti sono stati fermati tra Fidenza e Colorno durante controlli dei carabinieri. Tutti e tre risultavano ubriachi alla guida. Uno aveva in tasca droga e coltelli, mentre gli altri due erano sotto l’effetto di alcol. Sono stati denunciati e i veicoli sono stati sequestrati. Sono state elevate sanzioni amministrative per le infrazioni riscontrate.