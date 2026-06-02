Ubriachi alla guida e con in tasca droga e coltelli | denunce e sequestri tra Fidenza e Colorno
Tre automobilisti sono stati fermati tra Fidenza e Colorno durante controlli dei carabinieri. Tutti e tre risultavano ubriachi alla guida. Uno aveva in tasca droga e coltelli, mentre gli altri due erano sotto l’effetto di alcol. Sono stati denunciati e i veicoli sono stati sequestrati. Sono state elevate sanzioni amministrative per le infrazioni riscontrate.
Tre automobilisti sono stati sanzionati a Fidenza nel corso di alcuni controlli stradali dei carabinieri. Il primo episodio ha visto coinvolto un 37enne straniero residente in provincia, protagonista di un incidente stradaleautonomo senza feriti: sottoposto all'alcoltest, ha fatto registrare un. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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Ubriachi sull'autobus, alla guida e per strada: quattro denunce in un giorno ift.tt/0UrLA9p ift.tt/T7uo2NM x.com
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