Furti alcol e alcol | un arresto 6 denunce e 2 patenti ritirate per guida in stato di ebrezza

Nella notte, i Carabinieri di Parma hanno arrestato un uomo per furto e hanno denunciato altre sei persone per vari reati. Due persone sono state trovate alla guida in stato di ebbrezza e hanno visto ritirate le loro patenti. Durante i controlli, sono stati sequestrati anche alcuni quantitativi di alcolici. L'operazione fa parte di un piano più ampio di rafforzamento dei controlli sul territorio.

I Carabinieri della Compagnia di Parma hanno intensificato l'attività di presidio del territorio, al fine di garantire una maggiore sicurezza ai cittadini. Nel corso delle ultime serate è stato dispiegato un articolato dispositivo di controllo che ha visto operare, in forte sinergia, le pattuglie.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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