Incendi boschivi ecco la mappa regionale | le zone di allertamento nel Parmense

È stata aggiornata la mappa regionale che segna le zone di allerta per incendi boschivi nell’Emilia-Romagna, con un nuovo sistema più dettagliato e suddiviso per aree omogenee. La mappa identifica le zone più a rischio di sviluppare e diffondere incendi nei boschi, permettendo un monitoraggio più preciso. La suddivisione delle aree permette di adattare le misure di intervento in modo più flessibile e puntuale, in base alle caratteristiche di ogni zona.

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Un allertamento più puntuale, articolato e flessibile per aree omogenee dell’Emilia-Romagna, o assimilabili per quanto riguarda il rischio che si sviluppino e si diffondano incendi nei boschi. È la nuova prospettiva introdotta con il recente aggiornamento del Piano antincendio boschivo 2022-2026. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Link Display Satellite Images in ENVI Software: Link Two or Multiple Images to Display an Area Sullo stesso argomento Leggi anche: Incendi boschivi, fiamme anche a Cene: rogo spento nel pomeriggio Leggi anche: Allerta incendi boschivi, scattano le misure Incendi boschivi, la Regione aggiorna il Piano 2022-2026 e rafforza la prevenzione in AppenninoCambiano le condizioni climatiche e con esse cambia anche il rischio incendi. Temperature più alte, periodi di siccità sempre più lunghi e una minore frequenza delle piogge stanno rendendo il territor ... sassuolo2000.it Incendi boschivi, dalla Regione oltre 440 mila euro per la prevenzione nell'Appennino Parma-estQuasi 3,5 milioni di euro per la prevenzione degli incendi boschivi in 60 Comuni dell’Appennino emiliano-romagnolo, da Piacenza alla Romagna: la Regione finanzia interventi su viabilità forestale, inf ... gazzettadiparma.it