Il Milan si trova in una fase di difficoltà che coinvolge sia la squadra che la dirigenza. Le tensioni tra il presidente, il direttore sportivo e l’allenatore sono evidenti e si manifestano in continui scontri interni. La stagione, che si preannunciava come un’occasione di riscatto, si sta invece rivelando un fallimento sotto molti punti di vista. Alla fine del campionato, si attendono decisioni importanti riguardo al futuro di alcuni protagonisti.

Stefano Sensi, rinascita a Cipro e clausola da 300 mila euro: merita una seconda chance in Italia? I tifosi si dividono Josep Martinez punta i piedi: la finale di Coppa Italia per decidere il suo futuro all’Inter! No ad un’altra stagione da vice Pioli torna in panchina? L’ombra di Giuntoli all’Atalanta lo intriga: perché puntare o no su di lui. PRO e CONTRO dell’approdo alla Dea Stefano Sensi, rinascita a Cipro e clausola da 300 mila euro: merita una seconda chance in Italia? I tifosi si dividono...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan in crisi, un’altra stagione di frizioni: da Furlani a Tare e Allegri, ora rischiano tutti. Chi lascerà i rossoneri al termine del campionato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Criscitiello: “Il Milan è pieno di caos. Furlani e Moncada vanno da una parte, Allegri e Tare da un’altra”Michele Criscitiello ha messo in evidenza la confusione societaria che regna al Milan.

Milan, Di Stefano rivela: “Incontro a Casa Milan tra Allegri, Furlani e Tare. Ecco il motivo”Oggi nessun allenamento a Milanello con Massimiliano Allegri che ha concesso un giorno di riposo ai giocatori.

Argomenti più discussi: La crisi del Milan non è un'implosione improvvisa, ma un declino lento e costante che va avanti da settimane; Un'accozzaglia di giocatori senza gioco: anche se andasse in Champions, Milan da rifondare; La crisi del Milan: che senso ha un Allegri senza risultati?; Milan, parlare di crisi non è eccessivo: 7 punti nelle ultime 7 e un gol segnato nelle ultime 5.

Milan, tutti i numeri della crisi: dal derby in poi un rendimento da retrocessione x.com

Il calcio italiano è davvero in crisi o stiamo esagerando? reddit

Milan in crisi, Adani esonera Allegri: Si sono trovati un quarto d’ora primaL'opinionista Rai infierisce e demolisce il tecnico rossonero: Mai vista una squadra che non cambia piano tattico quando perde ... sportal.it