A Monza oggi apre Panfé e per una settimana focaccia gratis per tutti
A Monza, in via Italia, apre oggi un nuovo locale di una nota catena di panetterie e caffetterie. Per una settimana, i clienti potranno gustare gratuitamente la focaccia proposta dal locale, descritta come molto soffice. L’inaugurazione avviene mercoledì 20 maggio e il servizio di offerta gratuita durerà fino al giorno successivo. La catena si presenta come un punto di incontro tra tradizione e modernità, puntando sulla qualità del prodotto e sull’esperienza del cliente.
Un'intera settimana per gustare gratis la focaccia “soffice come una nuvola”. Apre oggi, mercoledì 20 maggio, in via Italia a Monza, Panfé, la nota catena di panetterie e caffetterie che promette di "coniugare tradizione e modernità" in nome del gusto. La catena ha scelto di aprire in una delle. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: A Monza apre Panfé e il primo giorno regala la focaccia
Pronto a scendere in campo? La Famiglia Ascot apre le porte! Vieni a provare i nostri allenamenti e scopri cosa significa fare squadra con noi. Via Duca d'Aosta 8/A, Monza Chiedi info a: [email protected] Non restare in panchina, il futuro inizi facebook
A Monza apre Panfé e il primo giorno regala la focacciaUn assaggio di f ocaccia per dare il benvenuto ai clienti. Pan fè debutta a Monza con un regalo per i brianzoli. Il 20 maggio, in occasione dell'inaugurazione del nuovo locale nella centralissima via ... monzatoday.it
Da Vladimir Luxuria al Leone Arcobaleno: ecco cosa succede oggi a MonzaQuattro giorni di eventi, spettacoli e incontri a Monza per il primo Festival non binario con Vladimir Luxuria ospite speciale. monza-news.it