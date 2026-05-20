A Monza oggi apre Panfé e per una settimana focaccia gratis per tutti

A Monza, in via Italia, apre oggi un nuovo locale di una nota catena di panetterie e caffetterie. Per una settimana, i clienti potranno gustare gratuitamente la focaccia proposta dal locale, descritta come molto soffice. L’inaugurazione avviene mercoledì 20 maggio e il servizio di offerta gratuita durerà fino al giorno successivo. La catena si presenta come un punto di incontro tra tradizione e modernità, puntando sulla qualità del prodotto e sull’esperienza del cliente.

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Un'intera settimana per gustare gratis la focaccia “soffice come una nuvola”. Apre oggi, mercoledì 20 maggio, in via Italia a Monza, Panfé, la nota catena di panetterie e caffetterie che promette di "coniugare tradizione e modernità" in nome del gusto. La catena ha scelto di aprire in una delle. 🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: A Monza apre Panfé e il primo giorno regala la focaccia A Monza apre Panfé e il primo giorno regala la focacciaUn assaggio di f ocaccia per dare il benvenuto ai clienti. Pan fè debutta a Monza con un regalo per i brianzoli. Il 20 maggio, in occasione dell'inaugurazione del nuovo locale nella centralissima via ... monzatoday.it Da Vladimir Luxuria al Leone Arcobaleno: ecco cosa succede oggi a MonzaQuattro giorni di eventi, spettacoli e incontri a Monza per il primo Festival non binario con Vladimir Luxuria ospite speciale. monza-news.it