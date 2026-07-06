al via il bando per le aziende che investono in alta tecnologia e tutela ambientale

È aperto un bando a Firenze che offre contributi a fondo perduto alle aziende che investono in alta tecnologia e tutela ambientale. Le imprese interessate possono presentare domanda per accedere ai finanziamenti dedicati a progetti di innovazione e sostenibilità. La scadenza per la presentazione delle richieste è fissata per una data da definire. Il bando mira a incentivare investimenti in settori strategici per lo sviluppo economico e ambientale.

Firenze, 6 luglio 2026 – A Firenze prende il via il bando che dà la possibilità di ottenere contributi a fondo perdu to alle aziende che investono in intelligenza artificiale, cyber security, robotica e automazione, quantum computing, big data e altra tecnologia, formazione e consulenza, sia in chiave di sviluppo digitale dell’impresa, che in funzione di favorire la sostenibilità e la transizione energetica, la riduzione di consumi ed emissioni, la creazione di Comunità energetiche rinnovabili (Cer). L'avviso è della Camera di commercio di Firenze. Lo stanziamento destinato al bando è pari a 707.765 euro ed il contributo a favore delle imprese è pari al 50% delle spese ammissibili con un minimo di spesa di 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Fotovoltaico Aziendale: Conviene il BANDO o l'ALTA EFFICIENZA

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