Bando a sostegno delle imprese che investono in economia circolare
A luglio sarà pubblicato un nuovo bando regionale rivolto alle imprese che investono in progetti di economia circolare. L’annuncio è stato dato dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, che ha specificato la data di uscita del bando. L’obiettivo è fornire supporto alle aziende che desiderano adottare pratiche più sostenibili all’interno delle loro attività. La misura mira a incentivare investimenti nel settore, favorendo un modello di economia più attento alle risorse e all’ambiente.
"A luglio il nuovo bando regionale a sostegno delle imprese che investono in economia circolare". Ad annunciarlo è l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana. "Siamo giunti alla sesta edizione di una misura particolarmente apprezzata dal nostro sistema produttivo - sottolinea. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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