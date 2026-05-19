Bando a sostegno delle imprese che investono in economia circolare

A luglio sarà pubblicato un nuovo bando regionale rivolto alle imprese che investono in progetti di economia circolare. L’annuncio è stato dato dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, che ha specificato la data di uscita del bando. L’obiettivo è fornire supporto alle aziende che desiderano adottare pratiche più sostenibili all’interno delle loro attività. La misura mira a incentivare investimenti nel settore, favorendo un modello di economia più attento alle risorse e all’ambiente.

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