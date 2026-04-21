In Italia, il numero di brevetti relativi a tecnologie sostenibili si posiziona al terzo posto tra i paesi dell'Unione Europea. Le aziende italiane stanno investendo sempre più in innovazioni nel settore verde, utilizzando i brevetti come prova concreta di un impegno verso lo sviluppo sostenibile. La crescita delle domande di brevetto riflette un’attenzione crescente verso soluzioni innovative per la tutela ambientale e la transizione ecologica nel Paese.

La transizione ecologica passa sempre più dai brevetti. Non solo perché certificano l’innovazione, ma perché rappresentano un indicatore della capacità di un Paese di costruire il proprio futuro. E l’Italia mostra segnali incoraggianti. Secondo le recenti analisi di Unioncamere, negli ultimi anni si è registrata una crescita significativa delle tecnologie green, con un aumento deciso delle domande di brevetto legate alla sostenibilità. Oggi in Italia 1 brevetto su 10 riguarda tecnologie green, segno che la transizione ecologica non è più un tema di nicchia, ma un componente strutturale dell’innovazione tecnologica. Usa e Cina prime al mondo. Se da un lato il numero di brevetti green cresce, dall’altro il confronto internazionale evidenzia una distanza ancora significativa rispetto ai principali competitor globali.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Italia terza in Ue per brevetti green, le aziende investono in tecnologia verde

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