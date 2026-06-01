Milano entra ufficialmente nella ICE Hockey League. La decisione è stata annunciata oggi, con l’obiettivo di rafforzare il livello competitivo e promuovere lo sviluppo del settore. La squadra milanese parteciperà alla stagione 2023-2024, diventando il primo club italiano nella lega. La scelta rappresenta un passo importante per il movimento dell’hockey in Italia, secondo le dichiarazioni ufficiali. Nessun dettaglio sui tempi e le modalità dell’accordo è stato comunicato.

“L’ingresso di Milano nella ICE Hockey League è una notizia straordinaria per la città, per la Lombardia e per tutto il movimento dell'hockey italiano. Dopo l'assegnazione dei Mondiali femminili del 2027, questo ulteriore risultato conferma che il percorso avviato grazie all'eredità delle Olimpiadi di Milano-Cortina sta producendo effetti concreti e duraturi”. Giovanni Bozzetti presidente di Fondazione Fiera Milaa con soddisfazione l’ammissione della nuova squadra Milano Hockey Club al campionato europeo a cui partecipano formazioni austriache, slovene, ungheresi e italiane tornando alla ribalta europea. “Gli sport del ghiaccio stanno vivendo una fase di grande crescita e Milano ha tutte le caratteristiche per diventarne uno dei principali punti di riferimento a livello nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Milano nella ICE Hockey League, Bozzetti: "Nuovo tassello dell'eredità di Milano-Cortina"

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