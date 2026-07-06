Durante il festival wagneriano di Ravello, un rumore proveniente da un bar nelle vicinanze ha disturbato l'esecuzione musicale, oscurando la performance. La situazione è stata attribuita anche al fenomeno del distrutturismo, che influisce sulla qualità acustica e sull'organizzazione degli eventi nelle location storiche. La direzione del festival ha confermato l’incidente senza fornire ulteriori dettagli sull’intervento o sulle misure adottate. La manifestazione prosegue con altri concerti programmati nel cartellone.

Grande ouverture del Festival Wagneriano di Ravello, che non è secondo a nessuno né per location, né per cartellone. Gli orchestrali del Maggio Musicale Fiorentino hanno già abbracciato gli strumenti, il cielo si colora di una palette di sfumature da tramonto mozzafiato, tutto perfetto, anche i tappeti di fiori delle aiuole da giardino incantato sono in ascolto, l’attesissimo concerto sta per cominciare. Un appuntamento imperdibile per gli amatori di tutto il mondo. Partono le prime note del soave Idillio di Siegfried di Wagner quando il maestro rimane con le bacchette a mezz’aria, le poggia sul leggio, si gira verso la platea e dice a gran voce: “Credo che bisogna trovare una soluzione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Al festival wagneriano di Ravello, il rumore di un bar oscura la grande musica: colpa anche del distrutturismo

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