A Ravello e Amalfi torna dal 8 al 10 maggio il festival dedicato al cinema della Costiera Amalfitana, intitolato “C’era una Costa”. L’evento coinvolge diverse location tra le due località, offrendo una programmazione di proiezioni e incontri dedicati al cinema ambientato nella zona. La manifestazione è rivolta a un pubblico interessato alla settima arte e alle location cinematografiche della regione.

Dall’8 al 10 maggio tra Ravello e Amalfi torna “C’era una Costa”, il festival dedicato al cinema della Costiera Amalfitana. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, è organizzata dall’Archivio Cinematografico Costiera Amalfitana. La manifestazione, patrocinata dai Comuni di Ravello e Amalfi, si propone di riportare alla luce opere audiovisive girate e ambientate lungo la Costiera, dalle prime sperimentazioni del Novecento fino ai giorni nostri. Un viaggio tra cinema e territorio. L’obiettivo del festival è valorizzare materiali inediti o dimenticati, offrendo al pubblico non solo la visione delle pellicole, ma anche un’occasione di approfondimento sulle trasformazioni del territorio.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Ravello, torna “C’era una Costa”: il festival del cinema ritrovato

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