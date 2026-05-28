Prosa al Donizetti Panigada | Arrivano Francesco Pannofino Orsini Ambra e Cesare Bocci

Nella prossima stagione di prosa al Teatro Donizetti di Bergamo sono previsti spettacoli con la partecipazione di attori come Francesco Pannofino, Umberto Orsini, Ambra Angiolini, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere. La programmazione include diverse rappresentazioni che coinvolgeranno questi interpreti. La stagione si svolgerà nel corso dei mesi successivi, con spettacoli distribuiti in vari giorni. La presenza di questi artisti è stata annunciata dalla direzione del teatro.

Francesco Pannofino, Umberto Orsini, Ambra Angiolini, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere saranno tra i protagonisti degli spettacoli in cartellone per la prossima Stagione di Prosa al Teatro Donizetti di Bergamo. Lo ha annunciato Maria Grazia Panigada, direttrice artistica della Stagione di Prosa e Altri Percorsi di Fondazione Teatro Donizetti, che propone una nuova programmazione ricca di appuntamenti. Il primo titolo, che andrà in scena dal 12 al 20 dicembre, è “Rosencrantz e Guildenstern sono morti”, tragicommedia con al centro due personaggi secondari dell’Amleto, con Francesco Pannofino e Francesco Acquaroli. Si proseguirà, poi, con un calendario ampio e variegato, pensato per suscitare l’interesse di tutto il pubblico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Teatro Donizetti conquista i giovani, Panigada: “Coinvolti 3.700 studenti, 54 abbonati under 19”Il Teatro Donizetti ha attirato un pubblico giovane durante la sua stagione di prosa e altri percorsi, con circa 3.

Teatro Donizetti: Shakespeare chiude la stagione di ProsaLa stagione di Prosa al Teatro Donizetti si conclude con la rappresentazione di Riccardo III, interpretato da Maria Paiato.