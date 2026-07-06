Va in onda stasera in prima serata su Canale 5 il film Tre di troppo, la commedia del 2023 che segna un importante passo avanti per Fabio De Luigi, che torna dietro la macchina da presa dopo l'esperienza di Tiramisù del 2016. Il film, che vede lo stesso De Luigi protagonista al fianco di una scatenata Virginia Raffaele, ruota attorno a un quesito tanto paradossale quanto attuale: cosa accadrebbe se la vita che abbiamo sempre cercato di evitare diventasse improvvisamente la nostra unica realtà? Scopriamo insieme tutti i retroscena di questa pellicola capace di mescolare ritmo serrato, risate e una riflessione profonda sui legami familiari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tre di troppo, la commedia con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele stasera su Canale 5

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Un bel giorno con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele: «C'è sintonia tra noi, ci assomigliamo»

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