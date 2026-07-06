Pisa, 6 luglio 2026 – Martedì 7 luglio, alle 21.30, il Cinema Lanteri ospiterà la proiezione evento di “Lovita”, il nuovo lungometraggio diretto da Vito Vinci. Alla serata saranno presenti il regista e il cast, che incontreranno il pubblico al termine della proiezione. Scritto da Francesca De Sapio e prodotto e distribuito da Ixtlan Film, Lovita è una commedia dai toni drammatici che intreccia memoria collettiva, identità e resistenza civile, raccontando una Roma in trasformazione e le sfide di una generazione sospesa tra precarietà, solitudine e desiderio di ricostruire legami autentici. Il film è stato insignito del premio come Miglior Film ai Cannes Film Awards 2026, riconoscimento che ne ha evidenziato l'originalità narrativa e la forza del racconto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Cinema Lanteri la proiezione evento di “Lovita”, il nuovo film di Vito Vinci

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