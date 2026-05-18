Rassegna sui film d’animazione giapponesi al Rouge et Noir | al cinema la proiezione di Millennium Actress
Direttamente dal Giappone arriva al Rouge et Noir la rassegna Anime Vision, un viaggio immersivo attraverso i film d’animazione del Sol levante che hanno fatto la storia. Un’esperienza in quattro appuntamenti, sempre in lingua originale con sottotitoli in italiano, pensata per esplorare come il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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