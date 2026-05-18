Rassegna sui film d’animazione giapponesi al Rouge et Noir | al cinema la proiezione di Millennium Actress

Da palermotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Direttamente dal Giappone arriva al Rouge et Noir la rassegna Anime Vision, un viaggio immersivo attraverso i film d’animazione del Sol levante che hanno fatto la storia. Un’esperienza in quattro appuntamenti, sempre in lingua originale con sottotitoli in italiano, pensata per esplorare come il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Domenica colazione e film al cinema: al Rouge et Noir proiezione di "Gioia mia" e "A qualcuno piace caldo"Domenica 17 maggio al Rouge et Noir Sunday Morning, la formula colazione+film a 7 euro alle 10:30, con due film: proiezione speciale di "Gioia mia"...

La rassegna Mondovisioni al Rouge et Noir : si chiude con la proiezione di "The Life That Remains" di Dorra ZarroukAl Rouge et Noir lunedì 13 aprile alle 19 ultimo appuntamento della rassegna Mondovisioni organizzata da CineAgenzia e dal settimanale...

millennium actress rassegna sui film dMillennium Actress, la recensione dell'anime di Satoshi Kon, per la prima volta al cinema, restaurato in 4KMillennium Actress recensione anime film di animazione di Satoshi Kon quando esce uscita al cinema 11 maggio 2026 restaurato in 4K ... comingsoon.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web