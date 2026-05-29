Al Cinema Raffaello di Modena la proiezione del film inedito dedicato alla Bugatti EB110
Il 29 maggio, all’interno del programma del Motor Valley Fest, l’Associazione Storico Culturale Bugatti Automobili Campogalliano APS presenta al pubblico "RASÒUN D’ÈSER", un film inedito che offre una nuova chiave di lettura di una delle storie più iconiche della Motor Valley.Il progetto nasce. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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Al Teatro Cinema Gelsomino la proiezione del film “A Mamma Non Piace”Lunedì 19 maggio, al Teatro Cinema Gelsomino di Afragola, si terrà una serata dedicata al cinema indipendente e d’autore.
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