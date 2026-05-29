Al Cinema Raffaello di Modena la proiezione del film inedito dedicato alla Bugatti EB110

Da modenatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 29 maggio, all’interno del programma del Motor Valley Fest, l’Associazione Storico Culturale Bugatti Automobili Campogalliano APS presenta al pubblico "RASÒUN D’ÈSER", un film inedito che offre una nuova chiave di lettura di una delle storie più iconiche della Motor Valley.Il progetto nasce. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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