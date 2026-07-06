Al Bioparco un' area per le linci | 500 metri quadri di piante e anfratti per i felini estinti in Italia da inizio Novecento

Da roma.corriere.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Bioparco di Roma è stata aperta un’area di circa 500 metri quadrati dedicata alle linci euroasiatiche. L’area esterna, con piante e un ruscello, ospita due maschi chiamati Kouban e Sanja. La zona è stata costruita per offrire un ambiente più naturale ai felini, che sono estinti in Italia dall’inizio del Novecento.

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Una nuova area dedicata alle linci euroasiatiche è stata appena inaugurata al Bioparco di Roma. Ora i due maschi Kouban e Sanja hanno a disposizione un’area esterna di circa 500 metri quadrati, ricca di piante e percorsa da un ruscello. I due individui - due gemelli di 12 anni nati in un giardino zoologico francese dedicato alla conservazione dei felini - sono arrivati al Bioparco nel 2014. Sono entrambi schivi e solitari, come da caratteristiche della specie. Per questo l’area, che è attigua alla valle degli orsi, è ricca di vegetazione montana con rifugi naturali ove gli animali hanno la possibilità di nascondersi; sono state inoltre inserite delle pedane con grandi tronchi per arrampicarvisi. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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