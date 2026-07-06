Al Bioparco di Roma è stata aperta un’area di circa 500 metri quadrati dedicata alle linci euroasiatiche. L’area esterna, con piante e un ruscello, ospita due maschi chiamati Kouban e Sanja. La zona è stata costruita per offrire un ambiente più naturale ai felini, che sono estinti in Italia dall’inizio del Novecento.

Una nuova area dedicata alle linci euroasiatiche è stata appena inaugurata al Bioparco di Roma. Ora i due maschi Kouban e Sanja hanno a disposizione un’area esterna di circa 500 metri quadrati, ricca di piante e percorsa da un ruscello. I due individui - due gemelli di 12 anni nati in un giardino zoologico francese dedicato alla conservazione dei felini - sono arrivati al Bioparco nel 2014. Sono entrambi schivi e solitari, come da caratteristiche della specie. Per questo l’area, che è attigua alla valle degli orsi, è ricca di vegetazione montana con rifugi naturali ove gli animali hanno la possibilità di nascondersi; sono state inoltre inserite delle pedane con grandi tronchi per arrampicarvisi. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Roma.corriere.it - Al Bioparco un'area per le linci: 500 metri quadri di piante e anfratti per i felini estinti in Italia da inizio Novecento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: All’aeroporto di Palermo inaugurata l’ “area pet”: 350 metri quadri, è la prima del Sud Italia

Leggi anche: Procida, rete fantasma da 500 metri sequestrata nell’Area Marina Protetta dalla Guardia Costiera

Temi più discussi: Bioparco Roma, ghiaccioli di frutta o pesce per aiutare gli animali contro il caldo; RaiNews. Polytunes · Light Rock Corporate. L'ondata di caldo eccezionale che sta interessando tutta l'Italia sta mettendo a dura prova anche gli animali, domestici e non. A quelli ospitati dal Bioparco di Roma si cerca di dare refrigerio preparando ghiaccioli di; Torino, nasce al bioparco Zoom l'unico baby bradipo d'Italia: ha un mese ed è già a testa in giù; Caldo, al Bioparco di Roma ghiaccioli e piscine per aiutare gli animali.

Al Bioparco di Roma aperta la nuova area delle linci euroasiaticheRoma, 6 lug. (askanews) – Al Bioparco di Roma è stato creato il nuovo exhibit delle linci euroasiatiche. Da oggi i due maschi Kouban e Sanja hanno a disposizione un’area esterna di circa 500 metri qua ... askanews.it

Al Bioparco un'area per le linci: 500 metri quadri di piante e anfratti per i felini estinti in Italia da inizio NovecentoUna nuova area dedicata alle linci euroasiatiche è stata appena inaugurata al Bioparco di Roma. Ora i due maschi Kouban e Sanja hanno a disposizione un’area esterna di circa 500 metri quadrati, ricca ... roma.corriere.it