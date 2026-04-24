All’aeroporto di Palermo inaugurata l’ area pet | 350 metri quadri è la prima del Sud Italia

Dopo Milano Linate, Roma Fiumicino, Bologna, Cagliari e Olbia, l'aeroporto di Palermo "Falcone e Borsellino" a Punta Raisi apre nell'area partenza un luogo dedicato alla sosta per gli animali a seguito dei viaggiatori. E' il primo nel Sud Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it

walking tour Palermo International Airport , Sicily Airport, Italy

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