Procida rete fantasma da 500 metri sequestrata nell'Area Marina Protetta dalla Guardia Costiera

Rete illegale da mezzo chilometro calata in mare nel "regno di Nettuno" sequestrata dalla Guardia Costiera.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Procida, rete fantasma nell’Area Marina Protetta: 500 metri sequestrati dalla Guardia CostieraRete illegale da mezzo chilometro calata in mare nel "regno di Nettuno" sequestrata dalla Guardia Costiera.

Rete “fantasma” da 300 metri abbandonata sui fondali di Ischia, il video del recupero della Guardia costieraUna complessa operazione di tutela ambientale è stata portata a termine al largo di Ischia, dove la nave CP 920 Gregoretti della Guardia Costiera ha...

Panoramica sull’argomento

Procida, rete fantasma nell’Area Marina Protetta: 500 metri sequestrati dalla Guardia CostieraUna rete da pesca illegale lunga circa 500 metri, calata in mare e occultata senza i prescritti segnalamenti di identificazione, è stata recuperata e posta sotto sequestro dalla Guardia Costiera di Pr ... fanpage.it

Guardia Costiera sequestra rete illegale di 500 metri nell’Area Marina Protetta «Regno di Nettuno»Nella mattinata di oggi, l’Ufficio Circondariale Marittimo della Guardia Costiera di Procida, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Napoli, ha ... cronachedellacampania.it