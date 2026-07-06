Nella notte del 4 ottobre 2024, un uomo di 55 anni ha aggredito con un coltello un funzionario di 64 anni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’attacco si è verificato in un’area pubblica e ha causato ferite gravi alla vittima. L’aggressore è stato giudicato in appello e condannato a 8 anni e 10 mesi di carcere per tentato omicidio.

La notte del 4 ottobre del 2024 Giancarlo Santagati, 55 anni, ha colpito Vittorio Rapisarda, 64 anni, manager del Mit (ministero Infrastrutture e Trasporti), per ucciderlo. Venti colpi sferrati contro il sessantaquattrenne, per miracolo, rimasto vivo. È la ricostruzione della Corte d’Appello che, nel riesaminare la vicenda, ha concluso per riformare la sentenza di primo grado, portando la pena da cinque anni e quattro mesi a otto anni e dieci mesi. Soprattutto ha riqualificato il reato. In primo grado il gup aveva sostenuto che l’azione rientrava nell’ambito delle lesioni. I giudici di secondo grado ne hanno dato una lettura diversa, molto più grave: tentato omicidio. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Agguato al funzionario del Mit Rapisarda, l'aggressore condannato in appello a 8 anni e 10 mesi per tentato omicidio

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