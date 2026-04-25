Pisa, 25 aprile 2026 – Giorgio Tanti, 79enne, morì 10 giorni dopo quella spinta in ospedale. Il 48enne di origini romene che lo aggredì è stato condannato nei giorni scorsi a tre anni, 6 mesi e 20 giorni per omicidio preterintenzionale (riconosciute le attenuanti generiche e lo ’sconto’ per il rito alternativo e la semi infermità). Il risarcimento per tutte le parti offese sarà deciso in sede civile. All’uomo era stato individuato “un vizio parziale di mente ”, ma è stato ritenuto “imputabile” all’esito della perizia del professor Rolando Paterniti, consulente della giudice Messina, ora sostituita da Vatrano. Il 48enne era stato ammesso al rito abbreviato condizionato alla perizia psichiatrica.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spinta mortale al pronto soccorso, le sue ultime parole: “Pensate a mia moglie”. Aggressore condannato a 3 anni e 6 mesi

Notizie correlate

Abbandonò i figli al Dall’Ara: "Vessazioni su moglie e bimbi". Condannato a 6 anni e 6 mesiCondannato per maltrattamenti e violenza sessuale a una pena complessiva di 6 anni e 6 mesi di reclusione il 42enne pugliese che, nel 2024, abbandonò...

Sospeso medico gettonista al pronto soccorso di Merate: era stato condannato in Appello a 17 anni per 7 omicidiL'Asst di Lecco ha sospeso dal servizio il medico anestetista rianimatore Vincenzo Campanile.

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Spinta mortale al pronto soccorso, le sue ultime parole: Pensate a mia moglie. Aggressore condannato a 3 anni e 6 mesi.

Spinta mortale al pronto soccorso, le sue ultime parole: Pensate a mia moglie. Aggressore condannato a 3 anni e 6 mesiRiconosciuti il vizio parziale di mente ma l’imputabilità. Risarcimento in sede civile. La difesa valuterà l’appello. La famiglia tramite gli avvocati: Sentenza giusta ... lanazione.it

Spinta mortale a Cisanello: Vizio parziale di menteHa un vizio parziale di mente. Semi incapacità di intendere, dunque, ma imputabile. È l’esito della perizia del professor Rolando Paterniti, consulente della giudice Messina, ora sostituita da ... lanazione.it