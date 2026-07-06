Aggressione sotto casa al vicedirettore di Libero | nella Milano di Sala la sicurezza è un’emergenza quotidiana

Da secoloditalia.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un aggressore ha ferito al torace il vicedirettore di un quotidiano mentre si trovava sotto casa. L’episodio è avvenuto a Milano, in zona San Siro, e si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza nella città. La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca di identificare l’autore dell’aggressione. Non sono stati forniti dettagli sul movente o sull’identità dell’aggressore.

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“A Milano ti accoltellano per caso ”, scriveva  Libero dopo l’aggressione di sabato mattina a San Siro. Un titolo che ha rischiato di diventare realtà anche per il vicedirettore della testata, Lorenzo Mottola, che poche ore dopo, in pieno giorno e in una zona centrale della città, si è trovato a sua volta davanti a un uomo armato di coltello, come ha raccontato lui stesso. Una domenica qualunque. Sono circa le 12.30 di domenica. Mottola rientra a casa con la moglie e due bambini piccoli, di uno e tre anni, dopo una mattinata normale: le prime prove in bicicletta del figlio maggiore, qualche giocattolo e un libro da recuperare nell’auto parcheggiata poco distante, il rientro verso il portone. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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