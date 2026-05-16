Sicurezza a Lecco sala stracolma per Orizzonte | Prevenire non inseguire l' emergenza

Da leccotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Non è bastata la sala conferenze del Lecco Hostel a contenere le tante persone che venerdì sera hanno voluto partecipare all'incontro "Dialogo per una Lecco sicura", evento organizzato dalla lista Orizzonte per Lecco a sostegno della candidatura di Mauro Fumagalli come sindaco di Lecco. Il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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