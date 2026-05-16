Sicurezza a Lecco sala stracolma per Orizzonte | Prevenire non inseguire l' emergenza
Non è bastata la sala conferenze del Lecco Hostel a contenere le tante persone che venerdì sera hanno voluto partecipare all'incontro "Dialogo per una Lecco sicura", evento organizzato dalla lista Orizzonte per Lecco a sostegno della candidatura di Mauro Fumagalli come sindaco di Lecco. Il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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Questa sera sarò a Colico per un incontro sul referendum. La Provincia di Lecco è una delle realtà più dinamiche d'italia per qualità della vita, scuola, sicurezza, lavoro ed economia. Colico deve essere protagonista dentro questo sistema non uscirne. Colico d facebook
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