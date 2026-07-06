Un uomo è stato aggredito da quattro persone mentre tentavano di rubargli l’auto nel Centro Direzionale. L’episodio è avvenuto ieri mattina. Un agente fuori servizio ha intervenuto e ha impedito la rapina.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di paura ieri mattina al Centro Direzionale, dove un uomo del 1962 è stato aggredito da quattro persone nel tentativo di impossessarsi della sua auto. Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata malmenata dai rapinatori durante l’assalto. L’aggressione avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi se non fosse intervenuto un agente fuori servizio che, accortosi di quanto stava accadendo, è riuscito a mettere in fuga i quattro malviventi, evitando che la rapina venisse portata a termine. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli uomini del Corpo di Vigilanza, guidato dal Sottotenente Giovanni Cacciola, insieme ai Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e risalire ai responsabili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aggredito per rubargli l’auto: rapina sventata da un agente fuori servizio

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