Eroe fuori servizio | premiato l’agente che fermò la rapina a Prato

Un agente di polizia è stato premiato per aver impedito una rapina in una farmacia a Prato. Secondo quanto riferito, l’agente ha intervenuto prontamente mentre si stava svolgendo il tentativo di furto, riuscendo a bloccare i malviventi. Le autorità hanno confermato che l’intervento ha evitato che la rapina si concludesse con il furto di farmaci e denaro. Il nucleo investigativo di Prato si occupa anche di tutelare persone fragili coinvolte in vari reati.

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? Domande chiave Come ha fatto l'agente a fermare la rapina in farmacia?. Chi sono le persone fragili protette dal nucleo investigativo di Prato?. Dove sono avvenuti i controlli intensivi del fine settimana?. Perché il comando ha schierato l'unità cinofila nelle zone sensibili?.? In Breve Nucleo investigativo premiato per arresto legato ad abusi su fragili nel 2025.. Ufficiale Gianfranco Ferraro ritira onorificenza regionale alla Fortezza da Basso di Firenze.. Pattuglie territoriali e unità cinofila fermano 85 veicoli nel weekend a Prato.. Controlli intensivi effettuati in via Filzi, piazza Mercatale e piazza San Marco.. Sabato 16 maggio alla Fortezza da Basso di Firenze, l’agente Gianmarco Cervelli ha ricevuto un riconoscimento ufficiale per aver impedito una rapina in una farmacia di Prato mentre si trovava fuori servizio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eroe fuori servizio: premiato l’agente che fermò la rapina a Prato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cold CEO has seen many girls, but fell for my innocent kiss! Sullo stesso argomento Rapina al salone di Como: agente fuori servizio blocca il ladroUn uomo di 26 anni è stato arrestato in flagranza nella mattinata di mercoledì 9 aprile 2026, dopo aver tentato di derubare un salone di acconciature... "Ha la gomma bucata”, ma un agente fuori servizio sventa la rapina a un’automobilista 87enne: un arrestoRapinatori su monopattino e bici tentano di truffare una signora di 87 anni con la tecnica della gomma bucata, ma l'intervento di un agente libero... L’eroe della domenica delle Palme: sovrintendente fuori servizio salva una famiglia dalle fiammeHa letteralmente strappato le due donne al pericolo, allontanandole dal fumo tossico e dal calore ormai percepibile, mettendole in salvo ... ilmetropolitano.it