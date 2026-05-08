A Soresina, un comandante dei Carabinieri fuori servizio ha fermato un uomo di 45 anni senza fissa dimora che stava tentando di rapinare un supermercato. L’agente, lasciando l’auto in mezzo alla strada, si è lanciato all’inseguimento del ladro e lo ha arrestato. L’arresto è avvenuto sul posto, senza che ci fossero feriti. La polizia ha confermato il fermo e le manette sono state messe ai polsi dell’uomo.

È stata sventata una rapina a Soresina, in provincia di Cremona, dove un 45enne senza fissa dimora è stato arrestato dopo aver aggredito una dipendente di un supermercato. L’intervento tempestivo del comandante della Stazione dei Carabinieri, fuori servizio, ha permesso di bloccare il presunto responsabile e recuperare la refurtiva, del valore di 370 euro. Il fatto: comandante fuori servizio interviene in via Piave Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato in via Piave, a Soresina. Il Maresciallo Maggiore, comandante della locale Stazione, si trovava alla guida della propria auto privata durante...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Soresina, rapina al supermercato: agente fuori servizio lascia l'auto in mezzo alla strada e cattura il ladro

Notizie correlate

Rapina al salone di Como: agente fuori servizio blocca il ladroUn uomo di 26 anni è stato arrestato in flagranza nella mattinata di mercoledì 9 aprile 2026, dopo aver tentato di derubare un salone di acconciature...

Carabiniere fuori servizio sventa una rapina al supermercato: 25enne arrestato e trasferito in carcereIl militare non ha esitato a qualificarsi e fermare un 25enne che cercava di fuggire con la refurtiva da un supermercato cittadino I carabinieri...

Altri aggiornamenti

Si parla di: Comandante dei Carabinieri fuori servizio blocca fuggitivo.

Soresina, rapina al supermercato: agente fuori servizio lascia l'auto in mezzo alla strada e cattura il ladroA Soresina un comandante dei Carabinieri fuori servizio ha sventato una rapina in supermercato: arrestato un 45enne senza fissa dimora. virgilio.it

Maresciallo fuori servizio sventa una rapina al supermercato: arrestato 45ennePur non essendo in servizio, è riuscito a sventare una violenta rapina, fermando il responsabile, un 45enne senza fissa ... cremonaoggi.it