Nella notte a Napoli, un uomo di 45 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Porta Nolana. Durante l’intervento, ha aggredito gli agenti e danneggiato una volante della Pubblica Amministrazione. L’uomo è stato fermato per resistenza, lesioni e danneggiamento di proprietà pubblica, provocando un momento di tensione nel quartiere. La vicenda si è conclusa con il suo accompagnamento in commissariato.

Momenti di tensione nella notte a Napoli, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 45enne per danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo è stato inoltre denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalità. L’episodio è avvenuto nella zona di Porta Nolana, dove gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa. Un uomo in forte stato di agitazione si trovava all’interno dell’androne di un palazzo. I poliziotti, giunti sul posto, hanno tentato di identificare il 45enne, che però si è rifiutato di fornire le proprie generalità.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, aggredisce i poliziotti e danneggia la volante: arrestato 45enne a Porta Nolana

Clan Contini, scoperto delivery della droga. 13 arresti a Napoli

Notizie correlate

Parcheggiatore abusivo aggredisce gli agenti durante un controllo a Catania e danneggia la volante, arrestatoUn arresto per resistenza a pubblico ufficiale, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nei giorni scorsi a Catania, dove...

Napoli Porta Nolana, tenta di fuggire e lancia la droga: arrestato 23enneControlli a Porta Nolana: i Falchi della Squadra Mobile di Napoli arrestano un 23enne trovato con cocaina e denaro contante Ancora un arresto per...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Sorpreso con la droga in piazza a Napoli: arrestato 33enne gambiano; Rapina, aggredisce due turisti e ferisce due agenti della municipale: 30enne arrestato a Napoli; Sottrae un telefono cellulare ad una donna: bloccato e arrestato; Maxi stretta sui controlli dei carabinieri nei quartieri di Napoli e a Pozzuoli.

C'è un uomo in forte agitazione nell'androne del palazzo. Poliziotti aggrediti a Porta NolanaNella scorsa notte la polizia ha tratto in arresto un 45enne per danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agenti del Commis ... napolitoday.it

Porta Nolana, i cittadini hanno paura (VIDEO)Non c’è proprio un clima di convivenza civile tra i residenti della zona di porta Nolana e la comunità di extracomunitari presente nell’area. napolivillage.com

Sono le prime ore del mattino e due extracomunitari si fronteggiano a bottigliate sotto l’arco di Porta Nolana: «Siamo esasperati, qui si ha paura di uscire di casa», dicono residenti e commercianti nel quartiere a ridosso della stazione Garibaldi, invaso da un’i - facebook.com facebook

Napoli, sos Porta Nolana: “Esasperati da risse, droga, prostituzione. Situazione fuori controllo” x.com