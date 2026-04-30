Durante la notte a Porta Nolana, un uomo di 45 anni in stato di agitazione ha aggredito gli agenti di polizia e ha danneggiato una volante di servizio. L’uomo è stato fermato e portato in questura. Nessun agente ha riportato ferite. La scena si è svolta in strada, attirando l’attenzione di passanti e residenti. La polizia ha confermato che l’uomo è stato sottoposto a identificazione.

Notte di tensione a Porta Nolana: 45enne in stato di agitazione aggredisce gli agenti e danneggia l’auto di servizio. Scatta l’arresto. Notte di forte tensione in zona Porta Nolana quella tra il 28 e il 29 aprile, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 45enne per danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo è stato anche denunciato per il rifiuto di fornire le proprie generalità. La segnalazione e l’intervento della Polizia. L’episodio si è verificato nella decorsa notte, quando una segnalazione giunta alla Sala Operativa ha indicato la presenza di un uomo in forte stato di agitazione all’interno dell’androne di un palazzo nell’area di Porta Nolana.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli Porta Nolana, aggredisce la Polizia e danneggia la volante

Spari a Napoli, lo scontro di due gruppi che avvelena la movida

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