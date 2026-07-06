Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Napoli vicino a Porta Nolana. Durante l’intervento, i militari e i militari dell’esercito sono stati aggrediti e la conduttura di un impianto è stata danneggiata. L’uomo ha opposto resistenza e portava un’arma bianca. L’arresto è stato eseguito sul posto.

Napoli Porta Nolana, intervento di Carabinieri ed Esercito: arrestato un 39enne per resistenza e porto di arma bianca. Intervento nei pressi di Porta Nolana. Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Compagnia Napoli Stella sono intervenuti in corso Garibaldi, all’altezza di Porta Nolana, su segnalazione dei militari dell’Esercito Italiano impegnati nell’operazione “Strade Sicure”. All’arrivo delle pattuglie, i militari avevano già bloccato un uomo, un cittadino francese del 1987 senza fissa dimora. Danneggiata una conduttura dell’acqua. Secondo quanto ricostruito, il 39enne avrebbe utilizzato un’arma artigianale per danneggiare una conduttura dell’acqua di un condominio della zona. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Aggredisce militari e danneggia una conduttura, Napoli: arrestato 39enne

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