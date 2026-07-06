Afd la vice Von Storch | Vogliamo la maggioranza in Germania e nell’Ue
La vicepresidente di Afd ha dichiarato che il partito mira a ottenere la maggioranza in Germania e nell’Unione Europea. Durante un’intervista, ha affermato che il congresso si è svolto con successo, contribuendo a un’organizzazione più strutturata e strategica del partito. Ha inoltre sottolineato che gli elettori sono stanchi. La figura ha parlato di un processo di rafforzamento del gruppo politico e di un maggior coinvolgimento nelle prossime elezioni.
“Il congresso”, dice a Repubblica, “è andato benissimo: il partito si sta organizzando in modo sempre più strutturato e intelligente. Gli elettori sono stanchi”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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