Afd la vice Von Storch | Vogliamo la maggioranza in Germania e nell’Ue

Notizia in breve

La vicepresidente di Afd ha dichiarato che il partito mira a ottenere la maggioranza in Germania e nell’Unione Europea. Durante un’intervista, ha affermato che il congresso si è svolto con successo, contribuendo a un’organizzazione più strutturata e strategica del partito. Ha inoltre sottolineato che gli elettori sono stanchi. La figura ha parlato di un processo di rafforzamento del gruppo politico e di un maggior coinvolgimento nelle prossime elezioni.