Secondo un recente sondaggio in Germania, il partito di estrema destra Alternative per la Germania (AfD) si trova al primo posto a livello nazionale, superando la Cdu. Il consenso per il cancelliere Friedrich Merz si riduce considerevolmente, portando il suo supporto a livelli molto bassi. La rilevazione evidenzia un cambiamento significativo nel panorama politico tedesco, con il partito di destra che guadagna terreno rispetto alle formazioni tradizionali.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Due trend politici opposti restituiscono l’immagine della Germania Infelix che vede nero sotto tutti i punti di vista, a cominciare dall’orizzonte politico. Ancora una volta l’estrema destra incarnata da Alice Weidel si conferma capace di convincere la maggioranza dei tedeschi sempre più provati dal caro-energia e dagli esorbitanti costi economici del conflitto in Ucraina di cui Berlino è il primo supporter nell’Ue. SECONDO L’ISTITUTO WAHLEN nelle intenzioni di voto per il prossimo Bundestag i fascio-populisti ieri hanno...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Germania, sondaggio shock: sorpassata la Cdu, Afd prima

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