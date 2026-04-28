La Germania di Merz sfiducia Von der Leyen | Tagli leggi e funzionari Ue o la mettiamo sotto controllo I Verdi | Berlino è nel caos

La Germania sembra mostrare segnali di sfiducia nei confronti della Commissione europea, con il leader del partito di centro-destra che propone di ridurre leggi e funzionari dell’UE oppure di mettere sotto controllo le sue attività. Mentre i Verdi criticano la gestione del governo tedesco, un documento interno della stessa CduCsu, pubblicato da Politico, suggerisce piani di intervento che metterebbero in discussione l’autonomia della Commissione, alimentando tensioni tra Berlino e Bruxelles.

Da Strasburgo – Ma a che gioco gioca Friedrich Merz? Se lo chiedono un po’ tutti nei palazzi delle istituzioni europee il giorno dopo lo scoop di Politico, che ha svelato un documento strategico della CduCsu che minaccia di demolire l’autonomia della Commissione Ue. Il documento, intitolato “Agenda per una riduzione sostenibile della burocrazia a livello Ue” (non ancora finalizzato), nasce dalla volontà condivisa dai popolari europei di semplificare la regolamentazione Ue. Ma contiene idee e proposte radicali: si chiede alle istituzioni Ue di “auto-controllarsi”, riducendo le proprie attività agli stretti ambiti di competenza e tagliando il...🔗 Leggi su Open.online

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