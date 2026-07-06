La AEW si prepara per sbarcare a Londra con il suo classico dell’estate, WWE All In, che si terrà al Wembley Stadium il 30 agosto. Tuttavia, le vendite dei biglietti per l’evento prosegue un po’ al rallentatore come prevedibile. Al momento, infatti, sono stati annunciati (e parzialmente) soltanto due match, quelli che vedranno impegnati Will Ospreay e Mercedes Moné in quanto vincitori dei rispettivi tornei della Owen Hart Cup. Per il resto ancora nulla di definitivo o di annunciato, nemmeno chi sarà lo sfidante di The Aerial Assassin dal momento che l’attuale campione MJF difenderà la cintura contro Kenny Omega nella prossima puntata di Dynamite Beach Break, mentre per la CEO l’avversaria più papabile sembra essere Thekla. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: All In London con il freno a mano tirato, ma le prospettive sono buone

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Infiltrating the Black Market Aleph in Mauritania for Revenge! - 007 First LIght EP3

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