Nel corso del 2026, la squadra milanese si trova in sesta posizione in classifica, con un rendimento complessivo che mostra segnali di rallentamento. La formazione ha l'ottavo attacco del campionato, mentre la difesa si distingue mantenendo buoni dati in questa fase del torneo. La stagione si presenta quindi con alcune criticità in fase offensiva, anche se la compattezza difensiva resta un elemento positivo.

Alla fine si resta lì, nell'alveo di quei 74-75 punti che Allegri aveva già ipotizzato diverso tempo fa. Quella, osservando l'andamento di chi sgomita ai piani alti, è la quota verosimile per timbrare il pass che porta in Champions. Come sottolinea Max, "con i 63 punti attuali non si va da nessuna parte". Ne mancano dunque una dozzina per dire missione compiuta, e per farli sono a disposizione sei partite. Per un certo Milan, sarebbe quasi una formalità. Per questo Milan, ovvero per la squadra che arriva da due sconfitte di fila (tre nelle ultime quattro uscite), senza il piacere di aver segnato neanche un gol, può somigliare a una salita impervia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, un 2026 col freno a mano tirato: il Diavolo è solo sesto

Notizie correlate

Leggi anche: È un Ravenna col freno a mano tirato. Nel ritorno va più piano della Torres

Grande Fratello Vip 2026: il peggior esordio di sempre, Ilary Blasi parte con il freno a mano tiratoPeggior debutto della storia per il Grande Fratello Vip, sconfitta da una fiction RAI: il reality è già in crisi nera e nessuno osa dirlo ad alta...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Taibi: Io in porta per caso, che spettacolo Sir Alex Ferguson. Zamparini un pazzo. E Berlusconi...; La campagna acquisti di Gerry Cardinale, il Maga eroe dei due mondi; Spalletti: Yildiz ha un problema, ma la Juve significa questo. Al Milan un pensierino lo facciamo; Di Canio senza freni: Bastoni? Tanta ipocrisia, dimostri di avere due palle così. Perché il Milan dovrebbe rinnovare Leao che fa il trapper e le sfilate di moda? L'Inter si è già suicidata due volte, vedrei bene Tonali in nerazzurro.

Milan, un 2026 col freno a mano tirato: il Diavolo è solo sestoLa classifica parziale dell'anno solare evidenzia il rallentamento del Diavolo, che ha l'ottavo attacco del torneo (ma mantiene comunque buoni numeri in difesa). E, in ottica Champions, nelle ultime s ... gazzetta.it

Stramaccioni dopo Napoli-Milan: Allegri col freno a mano tirato, perché non gioca col 4-3-3 mettendo tutta la qualità degli attaccanti?!L'ex allenatore analizza la sconfitta de rossoneri contro la squadra di Conte, e in particolare alcune scelte tattiche dell'allenatore toscano ... calciomercato.com

Licari: "Milan, ambiente un po' depresso ma mancare l'obiettivo sarebbe inspiegabile" x.com

Non è più tempo di scuse. Il Milan non è questo. Non può esserlo. Non deve esserlo. Nelle ultime settimane qualcosa si è rotto: risultati che non arrivano, prestazioni che non convincono, fiducia che vacilla. Quando manca la vittoria… tutto diventa più pesante. - facebook.com facebook