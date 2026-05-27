Resiste, ma non accelera. La manifattura brianzola apre il 2026 con segnali di stabilità e capacità di tenuta, senza però riuscire a tenere il passo dell’industria lombarda. È il quadro che emerge dai dati sulla congiuntura del primo trimestre elaborati dal Servizio studi della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, l’immagine è quella di un sistema produttivo ancora solido, ma alle prese con una crescita moderata e un fatturato che rallenta. Nel confronto con il primo trimestre del 2025, la produzione in provincia cresce dello 0,7%. Un dato positivo, ma decisamente inferiore rispetto alla performance regionale, che registra +2,4%. In altre parole: la Brianza continua a produrre, ma il motore gira a una velocità inferiore rispetto al resto del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’industria col freno a mano tirato. Stabile la produzione, ricavi in calo

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