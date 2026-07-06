Addio Milan ma non all’Italia | Leao offerto alla Roma

Un’offerta per l’attaccante portoghese in uscita dal Milan sarebbe stata presentata alla Roma. La notizia, non confermata ufficialmente, riguarda un possibile trasferimento dopo che il giocatore ha lasciato il ritiro della nazionale portoghese più di un mese fa. Non ci sono dettagli sui termini dell’offerta né sui tempi della possibile operazione. La trattativa, se confermata, coinvolgerebbe una delle principali squadre italiane.

Incredibile indiscrezione sul futuro dell’attaccante portoghese in uscita dai rossoneri Più di un mese fa, dal ritiro della nazionale portoghese, Rafa Leao aveva annunciato pubblicamente i suoi propositi d’addio e il Milan, nonostante l’arrivo in panchina del suo connazionale Ruben Amorim, è fermamente intenzionato a separarsi dall’attaccante lusitano, ma non a qualsiasi prezzo. (Ansa Foto) – calciomercato.it Accostato nei giorni scorsi a varie squadre inglesi, compresi Arsenal, Newcaslte e Tottenham, nelle ultime ore, secondo il Romanista, il numero 10 rossonero sarebbe stato offerto anche alla Roma, da tempi non sospetti a caccia di un rinforzo sull’ala sinistra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Milan Flash - Con Amorim in panchina cambia tutto

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