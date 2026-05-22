Alaba offerto alla Juventus dopo l’addio al Real Madrid | la situazione

Dopo aver lasciato il Real Madrid, il difensore austriaco è diventato svincolato e disponibile sul mercato. La sua situazione contrattuale ha portato alcune società a manifestare interesse, tra cui la Juventus. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sui termini dell’offerta o sulle trattative in corso. La sua disponibilità ha attirato l’attenzione di diversi club europei, in attesa di sviluppi ufficiali riguardo a un possibile accordo.

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legata al futuro del difensore austriaco, ora svincolato. Questa estate il calciomercato internazionale offrirà delle grandissime occasioni sui parametri zero. Tra i nomi maggiormente di spicco brilla certamente David Alaba, che ha appena salutato ufficialmente il Real Madrid. Nonostante i problemi fisici accusati nelle ultime stagioni, il fuoriclasse austriaco vanta ancora un clamoroso appeal garantito dalla sua immensa esperienza e da una straordinaria duttilità tattica. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il retroscena. Lo specialista di mercato Fabrizio Romano ha svelato un retroscena attraverso il proprio canale WhatsApp: « UFFICIALE: David Alaba lascia il Real Madrid, confermato dal club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alaba offerto alla Juventus dopo l’addio al Real Madrid: la situazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 19. dio Sullo stesso argomento Alaba offerto alla Juventus: PRO e CONTRO del possibile colpo a zerodi Mauro MunnoAlaba offerto alla Juventus: pro e contro del possibile colpo a zero dal Real Madrid. Alaba Real Madrid, decisione presa: sarà addio a fine stagione? La rivelazione di RomanoAlaba Real Madrid, decisione presa: sarà addio a fine stagione? La rivelazione di Romano Allegri Milan, altro che addio: il piano del club per... ? David Alaba è stato offerto alla Juventus L'esperto difensore austriaco ha salutato ufficialmente il Real Madrid ed è ora svincolato Lo prenderete in considerazione per rinforzare la retroguardia e conferire esperienza alla squadra? x.com Barzaghi (Sky): Il possibile mister X in difesa potrebbe essere Rüdiger, 33 anni e vicino alla scadenza del contratto con il Real Madrid. Si dice che il club nerazzurro abbia già fatto indagini esplorative iniziali per valutare la fattibilità dell'affare. reddit Dopo cinque anni termina l'avventura di Alaba al Real Madrid: il comunicato del clubIl Real Madrid annuncia l'addio di David Alaba dal club spagnolo: arrivato a zero dal Bayern nel 2021, ha contribuito alla vittoria di due Champions League. tuttojuve.com Alaba lascia il Real Madrid. È stato offerto alla Juventus: la posizione del club bianconeroDavid Alaba lascia il Real Madrid ed è stato offerto anche alla Juventus, ma i bianconeri al momento seguono altri obiettivi di mercato ... tuttojuve.com