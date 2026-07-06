Addio Lukaku nuova proposta dall’Europa | il club che può accontentare il Napoli

Il Fenerbahçe ha inserito Lukaku nella lista di possibili acquisti per rinforzare l’attacco. Il club turco ha individuato l’attaccante belga del Napoli come uno dei candidati principali. La società sta valutando la possibilità di portare il giocatore in Turchia, secondo quanto riferito da fonti di mercato. La trattativa potrebbe coinvolgere il trasferimento di Lukaku dal Napoli alla squadra di Istanbul.

Romelu Lukaku finisce nella shortlist del Fenerbahçe per l’attacco. Secondo Nicolò Schira, il club turco ha individuato l’attaccante belga del Napoli tra i candidati per rinforzare il reparto offensivo. Lukaku e il Fenerbahçe: il nome spunta nella corsa agli attaccanti. Il Fenerbahçe non guarda solo in casa Napoli. La società turca sta costruendo una rosa competitiva e ha stilato una shortlist che comprende tre profili internazionali: Serhou Guirassy del Borussia Dortmund, Lukaku e Alexander Sørloth dell’Atletico Madrid. Per Lukaku si tratta di un’opzione che arriva mentre il suo futuro con il Napoli resta incerto. Diverse squadre europee mantengono i contatti, dal Monaco alle realtà saudite fino appunto al Fenerbahçe. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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