Romelu Lukaku lascerà il Napoli durante la prossima sessione estiva di mercato. La sua partenza non è una novità, anche se non si escludono eventuali sorprese. Si sa che il club italiano ha deciso di fare uno sconto sul trasferimento, ma i dettagli specifici non sono stati resi noti. La conferma ufficiale sulla cessione del giocatore ancora non è arrivata.

Che Romelu Lukaku lascerà il Napoli nella prossima sessione estiva non è più una notizia. Le sorprese non possono essere escluse a priori, ma le sensazioni non lasciano spazio a troppe interpretazioni. La valutazione è scesa ancora, rispetto ai 15-20 milioni richiesti nei mesi precedenti. Sull’attaccante belga, infatti, ci sarebbe anche un club italiano. Lukaku e il Napoli: addio ormai certo. L’attaccante belga non ha rispettato i parametri attesi dalla dirigenza partenopea. Le prestazioni insufficienti hanno convinto il club a procedere con la cessione. Secondo l’esperto di calciomercato Ekrem Konur, diversi club europei seguono la situazione con attenzione concreta.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Addio Lukaku, il Napoli fa uno sconto: c’è anche un club italiano

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