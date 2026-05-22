Il calciomercato estivo del Napoli si concentra sul futuro di Romelu Lukaku, con due club interessati all’attaccante belga. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, la società partenopea desidera vendere il giocatore per evitare di perderlo a parametro zero al termine della stagione. La volontà del club è di monetizzare la cessione prima della scadenza del contratto, che scade il prossimo anno. La trattativa sembra essere in fase di definizione, con interesse da parte di altre squadre.

l calciomercato estivo del Napoli si accende attorno al futuro di Romelu Lukaku. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano Il Mattino, il Napoli è fortemente intenzionato a monetizzare la cessione dell’attaccante belga per evitare di perderlo a parametro zero il prossimo anno. Con un solo anno di contratto residuo e un ingaggio pesante da 8,5 milioni di euro, la dirigenza partenopea sta pianificando un incontro decisivo all’inizio della prossima settimana per stabilire definitivamente il prezzo del cartellino. Il futuro di Lukaku: tra addio al Napoli e sirene estere. Le manovre per la cessione del centravanti belga entreranno nel vivo nei prossimi giorni, quando l’agente Pastorello incontrerà il direttore sportivo Manna. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Addio Lukaku, il Napoli ha fretta: due club interessati

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