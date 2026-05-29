Mario Sechi ha lasciato la direzione di Libero, affermando che il giornale gli ha dato molto, ma si è preso troppo in termini di autonomia. In un editoriale di addio, ha commentato il rapporto tra editore e direttore, sottolineando le difficoltà incontrate nel mantenere la libertà di stampa. Sechi non ha fornito dettagli specifici, ma ha evidenziato un senso di insoddisfazione riguardo ai limiti imposti.

Nel suo editoriale d’addio a Libero, Sechi fa le sue considerazioni sulla libertà di stampa e sul difficile rapporto tra editore e direttore Si chiudecon parole nette e decise ilrapporto tra Mario Sechi e il quotidiano Libero.Nel suo editoriale d’addio pubblicato in prima pagina, il giornalista ha raccontato il licenziamento deciso dall’editore Giampaolo Angelucci trasformandolo in una riflessione più ampia sullo stato della libertà di stampa in Italia. “Che cosa è la libertà di stampa?”, scrive Sechi in apertura dell’articolo, richiamando una celebre definizione di George Orwell: “Se la libertà di stampa significa qualcosa, significa il diritto di dire alla gente ciò che la gente non vorrebbe sentirsi dire”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mario Sechi, addio a Libero: “Mi ha dato tanto, ma si è preso troppo”

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